«السياحة»: تنظيم العديد من المؤتمرات بشرم الشيخ والساحل الشمالي في الصيف

قال هشام إدريس، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن المشاركة المصرية بالملتقى العربي للسياحة والسفر 2023، الذي اختتم أعماله أمس بمدينة دبي كانت ناجحة للغاية، لافتا إلى أنه تم إبرام العديد من التعاقدات خلال المعرض بين الفنادق وشركات السياحة المصرية ووكالات سياحة أجنبية وعربية وذلك لتسيير رحلات إلى مصر خلال الفترة المتبقية من العام الجاري.

سياحة المؤتمرات من أكثر الأنماط التي تدر دخلا

وأضاف إدريس لـ«الوطن»، أن العديد من شركات السياحة الأجنبية المنظمة للمؤتمرات أبرمت تعاقدات لإقامة عدد من المؤتمرات بكل من شرم الشيخ والساحل الشمالي، خلال الموسم الصيفي الحالي والشتوي المقبل، لافتا إلى أن سياحة المؤتمرات من أكثر الأنماط السياحية التي تدر دخلا، حيث إن سائحيها من رجال الأعمال وذوي الإنفاق المرتفع.

وتابع «النجاح الأهم في هذا الإطار هو تحويل وجهة شركات السياحة الأجنبية المنظمة للمؤتمرات إلى مصر بعد أن كانت تتجه لدول أخرى لتنظيم تلك الفعاليات».

زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من السعودية والإمارات خلال الصيف

وأشار إلى أن الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية ستشهد أيضا زيادة خلال فصل الصيف الحالى وذلك بعد أن تم التعاقد بين عدد من شركات السياحة السعودية والإمارتية مع نظيرتها المصرية لتسيير رحلات إلى مصر بداية من شهر يونيو المقبل.