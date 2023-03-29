السياحة: انطلاق الحملة الترويجية لمصر في الدول العربية أول أبريل

كشف عمرو القاضي الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة والآثار، أن الهيئة ستطلق حملة ترويجية موجهة للسوق العربي بداية من أول شهر أبريل المقبل، حتى نهاية أغسطس 2023، لافتا إلى أن هذه الحملة تهدف إلى زيادة الحركة السياحية الوافدة لمصر من الدول العربية خلال الموسم السياحي الصيفي المقبل، وأيضا خلال شهر رمضان الجاري، وفي إجازات عيد الفطر المبارك.

استخدام الوسائل الإلكترونية للترويج لمصر في السوق العربي

وأضاف لـ«الوطن»، أن الحملة الترويجية لمصر في السوق العربي، سيجري إطلاق غالبية الإعلانات الخاصة بها عبر الوسائل الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، كونها الوسيلة الأكثر وصولا للسائح العربي وللأسرة العربية.

وأوضح أنه سيجري تقييم الحملة بشكل دوري ومستمر، ومتابعة نتائجها، لتحقيق أفضل عائد منها، لافتا إلى أنها تعتبر جزء من الحملة الدولية للسياحة المصرية في الخارج، التي جرى إطلاقها خلال المشاركة المصرية بمعرض برلين السياحي، الذي أقيم بالعاصمة الألمانية برلين، خلال الفترة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

أهمية السياحة العربية

وأشار إلى أن السوق العربي مهم جدا لمصر، وذلك لأن المقصد السياحي المصري يأتي في قائمة أكثر المقاصد التي يفضل السياح العرب زيارتها، فضلا عن أن السائح العربي من ذوي الإنفاق المرتفع، ويكرر زيارته لمصر أكثر من مرة في العام، موضحا أن الهيئة تسعى لزيادة أعداد السياح العرب الوافدين لمصر خلال العام الجاري، بنسبة تتراوح بين 30 إلى 40% مقارنة بالعام الماضي.

يشار إلى أن السعودية احتلت المركز الأول عربيا في إرسال السياح لمصر خلال عام 2022.