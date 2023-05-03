مصر للطيران تشارك في معرض سوق السفر العربي بدبي لتعزيز السياحة

شاركت شركة مصر للطيران، في معرض سوق السفر العربى ATM (ArabianTravel Market)، والمقام بمدينة دبي خلال الفترة من 1 – 4 مايو 2023 بمركز دبي التجاري العالمي والذى يحتفل هذا العام بعيده الثلاثين تحت شعار "العمل نحو بيئة نظيفة " "Working Towards net zero " بمشاركة ما يزيد عن 2000 عارض من أكثر من 100 دولة حول العالم.

شارك من مصر للطيران المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، والطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، وعمرو عدوي رئيس قطاع الشئون التجارية و يوسف جاد المدير الإقليمي لشركة مصر للطيران بالمملكة العربية السعودية وحسام أبو غرارة مدير مكتب مصر للطيران بدبي.

جذب عملاء جدد من السوق العربي

وصرح المهندس يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الشركة الوطنية تحرص على المشاركة في هذا المعرض كل عام حيث يعتبر خطوة هامة في إطار الدور الذي تلعبه الشركة الوطنية في تشجيع السياحة المصرية في مختلف أنحاء العالم، ويأتي في إطار سعيها لجذب عملاء جدد من السوق العربي إضافة لدورها الريادي ومكانتها في صناعة النقل الجوي، حيث يعد من أكبر وأهم المعارض العالمية المتخصصة في مجال السفر والسياحة بالشرق الأوسط و فرصة جيدة لتبادل الرؤى والتعرف على مناطق الجذب السياحي المتنوعة وخطوط الطيران الجديدة وأفضل النظم التكنولوجية المتبعة في مجال السفر.

الدفع بالحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية

من جانبه، أضاف الطيار إيهاب الطحطاوي رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أن استراتيجية الشركة خلال هذه الفترة ترتكز على فتح نقاط وخطوط جديدة لتنشيط الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من السوق العربي والأوروبي والأسيوي والأفريقي، ويأتي ذلك من أجل الدفع بالحركة السياحية إلى معدلاتها الطبيعية من مختلف دول العالم .

كما قامت مصر للطيران خلال المعرض بتقديم أحدث عروضها وبرامجها المتنوعة التي تواكب أحدث ما توصلت إليه منظومة الطيران العالمية بالإضافة إلى طرح برامج تسويقية وترويجية جديدة فضلاً عن عقد العديد من الجلسات والاجتماعات على هامش المعرض لتبادل الآراء والاستماع للمقترحات، لتنشيط الحركة الجوية السياحية إلى المقصد السياحي المصري.

الجدير بالذكر أن الشركة تسير 47 رحلة أسبوعية من القاهرة إلى عدد من مدن دولة الإمارات العربية بمعدل 26 رحلة إلى دبي و14 رحلة إلى أبو ظبي و7 رحلات إلى الشارقة.