معارض تشارك بها «السياحة» الشهر الجاري.. أحدها أوروبي

أعلنت الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي إحدى الهيئات التابعة لوزارة السياحة، أجندة الفعاليات والمعارض السياحية التي تشارك بها خلال شهر مايو الجاري، إذ تشارك الهيئة خلال الشهر الجاري في معرضين دوليين، بدأتهما بالمشاركة بمعرض سوق السفر العربي (atm) المقام بإمارة دبى بالإمارات العربية المتحدة، خلال الفترة من 1 إلى 4 مايو 2023 حيث تشارك الهيئة بالمعرض بجناح مساحته 800 متر.

معرض «imex» السياحي في المانيا

وأشارت هيئة تنشيط السياحة إلى أنَّها ستشارك أيضًا خلال شهر مايو الجاري بمعرض «imex» والذي سيقام بمدينة فرانكفورت الألمانية خلال الفترة من 23 إلى 25 مايو 2023 وذلك بجناح مساحته 100 متر مربع.

السياحة تشارك بـ 13 معرضًا سياحيا خلال النصف الأول من العام الجاري

ووفقًا لجدول مشاركات الهيئة المصرية للتنشيط السياحي، التابعة لوزارة السياحة والآثار خلال النصف الأول من العام الجاري والذي بلغ المشاركة في نحو 13 معرض سياحي.

وشاركت الهيئة خلال شهر إبريل الماضى بمعرض (ktf) والذي أقيم بمدينة الماطي الكازخستانية، وذلك بجناح مساحته 70 مترًا، كما شاركت الهيئة بمعرض «هوليداي وولد» المقام بمدينة براج التشيكية خلال الفترة من 17 إلى 19 مارس الماضي وذلك بجناح مساحته 64 مترًا مربعًا.