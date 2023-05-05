تدريب 60 طفل توحد بالمشروع القومي في الإسكندرية (صور)

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية أن المشروع القومى لأطفال التوحد انطلق تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة وتوجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتفعيل أنشطته ذوي الهمم نفذت مديرية الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة العامة للرياضة تدريبات المشروع القومي لأطفال التوحد بعدد 60 مشارك خلال الفترة من 2022/9/1، واستمر لمدة 9 شهور بمركز شباب الأنفوشي التابع لفرع شباب الجمرك ومركز شباب الحرمين التابع لفرع شباب المنتزه.

الاهتمام بذوي القدرات والهمم

وأضافت وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، اليوم أن المشروع يأتي فى إطار الاهتمام الذي توليه القيادة السياسية بشريحة ذوي القدرات والهمم وفي إطار رؤية مصر2030 وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة التى تهدف إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم فى المجتمع انطلاقا من دستور مصر لسنة 2014 الذي كان من بين نصوصه 6 مواد تخص ذوي القدرات.

أطفال التوحد

وأشارت وكيل وزارة الشباب في الإسكندرية ببيان إلى أن مديرية الشباب تولي ذو الهمم وأطفال التوحد عناية فائقة والعمل على تنمية مواهبهم وقدراتهم لدمجهم في المجتمع وجعلهم عناصر طبيعية والاستفادة من مواهبهم وقدراتهم وجعلهم يشعرون بأنهم أشخاص عاديين يتفاعلون مع المجتمع وانطلاقا من أهداف التنمية المستدامة التى تهدف إلى الاهتمام بذوي القدرات والهمم ودمجهم فى المجتمع انطلاقا من دستور مصر لسنة 2014 الذي كان من بين نصوصه 6 مواد تخص ذوي القدرات.