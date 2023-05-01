«القومي للإعاقة»: قرارات الرئيس في عيد العمال تضمن مصلحة ذوي الهمم

عبرت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن سعادتها اليوم بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لنماذج من الأشخاص ذوي الإعاقة سواء البصرية أو الحركية.

وأبدت «كريم»، خلال لقاء ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «cbc»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، سعادتها بالقرارات التي أصدرها الرئيس السيسي في احتفالية عيد العمال اليوم، قائلة إنها بها مصلحة للأشخاص ذوي الإعاقة.

الدولة توفر الحماية الاجتماعية

وأضافت أن ترسيخ قيمة العمل مهم للغاية، والدولة توفر الحماية الاجتماعية وقانون رقم 10 لسنة 2018 الخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بعد ذلك جاءت استراتيجيات للدولة مثل حقوق الإنسان وتمكين المرأة والمناخ، وإنشاء مجلس الأشخاص ذوي الإعاقة الذي يدافع عن حقوقهم وتفعيلها ومراقبتها.

ولفتت إلى أن ذوي الإعاقة أفراد من أفراد المجتمع ونسيج من نسيج المجتمع، وشركاء في تنمية الوطن، معبرة عن سعادتها عندما تقرر هذه الفئات المشاركة في الإنتاج والعمل وأن يكون لهم دور.

قرارات السيسي لذوي الهمم هيأت بيئة العمل لهم

وقالت المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن لجنة العدالة الاجتماعية طلبت العام الماضي من الوزراء المعنيين ولا سيما القوى العاملة؛ ضرورة تفعيل نسبة الـ 5%، وتشكيل لجنة لمراقبة استيفاء هذه النسبة، وبالفعل جرى الاستجابة سريعا لهذا المطلب في احتفالية قادرون باختلاف.

وأشارت إلى أن قرارات الرئيس السيسي هيأت بيئة العمل لذوي الهمم بحيث تكون آمنة، مطالبة الحوار الوطني بضرورة مناقشة تفعيل التدريب والتأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، وبحيث تكون لهم نسبة في البرامج الرئاسية والأكاديمية الوطنية التدريب، وبرامج بالجامعات لتهيئة هذه الفئات للالتحاق بسوق العمل.