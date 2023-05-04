عامل من ذوي الهمم بمصنع «فيوتك»: «توصية الرئيس علينا شرف كبير»

حقق مصنع «فيوتك» لإنتاج الكشافات واللمبات الموفرة طفرة فى الفترة الحالية، ويعمل على التصدير خلال العام المقبل بعد الدعم الكبير من الدولة له، ممثلة فى مشروع «ابدأ»، كما تولى اهتماماً كبيراً لتوظيف ذوى الهمم فى المصانع والشركات ودمجهم فى المؤسسات المختلفة، وللمصنع دور كبير فى عمل العمالة من ذوى الهمم ويقدم لهم الدعم.

قال «نصر زغلول»، عامل من ذوى الهمم بمصنع «فيوتك»، إنه يلقى كل الدعم المعنوى والمادى من خلال المؤسسة، ولا يشعر بأى طريقة غير لائقة فى التعامل، مؤكداً أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى عن العمال وتأكيده الاهتمام بصحة العمال دليل على تقديره واحترامه للعامل المصرى، قائلاً: «حسيت لما الرئيس اتكلم علينا إننا ولاده، وإنه خايف علينا، وبيوصى رئيس المصنع يخلى باله مننا، ربنا يخليه لمصر ويحفظ بلدنا».

«زغلول» أضاف، فى تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه يعمل فى المصنع 8 ساعات يومياً من الساعة الثامنة صباحاً حتى الرابعة مساءً، وأحيانا يستكمل العمل فى شيفت آخر بمقابل مادى إضافى، مؤكداً أن إدارة المصنع توفر لهم كل سبل الدعم، وكذلك تقديم مساعدات فى المناسبات المختلفة لجميع العاملين فى المصنع.

وأوضح أنه يحصل على راتب جيد يساعده على تربية أولاده وقضاء حوائجه، مشيراً إلى أن له من الأولاد اثنين أحدهما فى التعليم الفنى الصناعى، والثانية فى المرحلة الإعدادية، مؤكداً أن المصنع يشهد تطوراً كبيراً بفضل دعم الدولة، والجميع يؤدى دوره للوصول إلى الأفضل بشكل مستمر، موجهاً الشكر للرئيس والدولة على دعم العمال والمصانع بشكل كبير خلال الفترة الماضية.