اليوم.. عزاء الشاعر أيمن الطويل من مسجد الأمين بكفر السليمانية

حددت أسرة الشاعر الراحل أيمن الطويل، مسجد الأمين بمنطقة كفر السليمانية بعد صلاة المغرب من أجل تقبل عزاء الراحل الذي رحل عن دنيانا فجر أمس يوم الخميس.

أيمن الطويل رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 42 عاما

أيمن الطويل، كان قد رحل عن عمر ناهز 42 عاما، بعد مسيرة فنية طويلة تعاون فيها مع عدد من نجوم الفن أبرزهم حكيم، وسمسم شهاب، وأحمد سعد.

حكيم وأحمد سعد أبرز المتعاونين مع أيمن الطويل

كان الفنان حسين زكريا عن وفاة الشاعر أيمن الطويل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث كتب: «وداعا الشاعر الطيب أيمن الطويل، الله يرحمك يا أيمن ويحسن إليك ويجعلك من أهل الفردوس الأعلى يا طيب».

كان الشاعر صلاح عطية أعلن خبر وفاة أيمن الطويل عبر صفحته الشخصية على منصة التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

كانت أغنية «رقصوني يابا» التي قدمها أيمن مع الفنان حكيم آخر أغنياته الشهيرة التي عرف بها.