طارق الشناوي: أداء أحمد عيد وأحمد أمين يشبه «فن الريحاني»

أشاد الناقد الفني طارق الشناوي، باختيار المخرج ماندو العدل، للفنان أحمد عيد، للمشاركة في مسلسل عملة نادرة بطولة الفنانة نيللي كريم، الذي يعرض ضمن السباق الدرامي برمضان.

الشناوي: ماندو العدل يراهن على شيء خفي عند الفنان

وأكد «الشناوي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية إنجي علي ببرنامج «نجوم رمضان أقربلك» على راديو «نجوم إف إم»، أنّ المخرج ماندو العدل دائمًا يراهن على شيء خفي عند الفنان، لافتًا إلى أنّ الفنان ذاته قد يكون متردد وهو ما حدث مع الفنان أحمد عيد الذي لم يكن متحمسا لأداء الدور بالبداية، غير أنّه تحمس لأدائه بالنهاية.

ولفت الناقد الفني طارق الشناوي، إلى أنّ الفنان أحمد عيد ليس كوميديان ممثل، بل ممثل كوميديان، كون الإحساس لديه مشابه للفنان أحمد أمين، وهذا الأمر في الماضي كان لدى الفنان العظيم الراحل نجيب الريحاني، فهو كان ممثل أولًا، ثم يقدم ما يحب من أدوار بعد ذلك.