جمعية المؤلفين والملحنين تنعى الشاعر محمد عبد العزيز

نعت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين «الساسيرو»، ببالغ الحزن، الشاعر محمد عبد العزيز الذي توفي صباح اليوم، بعد أن أثرى الحياة الغنائية والفنية بمئات الأغنيات.

«المؤلفين والملحنين» تقدم تعازيها لأسرة الراحل

وتقدم مجلس الجمعية برئاسة الدكتور مدحت العدل، نيابة عن الأعضاء، بخالص العزاء لأسرة الفقيد، داعين المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد برحمته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

قدم أغنية لسميرة سعيد أغنية «ميلاله»

نشرت الجمعية نعيا للراحل عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فسبوك قالت فيه: «ببالغ الحزن والأسى تنعى جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين الشاعر الكبير الأستاذ محمد عبد العزيز ويتقدم مجلس الإدارة والأعضاء والعاملين بخالص التعازي لأسرته وأصدقائه ومحبيه».

محمد عبد العزيز تعاون خلال مسرته الفنية مع نخبة من كبار الفنانين أبرزهم سميرة سعيد، الذي قدم له كلمات أغنية «ميلاله».