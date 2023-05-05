النائبة عفاف زهران: افتتاحية الحوار الوطني مرحلة مهمة في مسار الجمهورية الجديدة

قالت الدكتورة عفاف زهران، عضو مجلس النواب، إن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، مثلت مرحلة هامة ومضيئة في المسار السياسي المصري للجمهورية الجديدة، حيث اتسمت بالتنوع والاختلاف والشفافية في طرح الأفكار والمواقف وهو ما تتطلبه المرحلة الحالية في ظل التحديات التي تواجه الدولة المصرية.

الجلسة الافتتتاحية للحوار الوطني

وأضافت في تصريحات لها، أن الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني شهدت مشاركة من الأحزاب والقوي السياسية بمختلف التوجهات والأيدولوجيات وشخصيات من جميع التيارات وهو ما يعكس تأكيد الدولة على عدم إقصاء أي تيار أو شخص، وهو ما عبر عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحية للجلسة.

الحوار الوطني

ونوهت إلى أن الحوار الوطني يأتي في توقيت هام وعلى المشاركين فيه الوضع في الاعتبار كافة التحديات التي تواجه الدولة الخارجية والداخلية، والسياسية منها والاقتصادية واقتراح بدائل وحلول غير تقليدية وقابلة للتطبيق.

وأشادت عضو مجلس النواب باقتراح عمرو موسى في كلمته في الجلسة بمشاركة توصيات الحوار مع البرلمان لإمكانية مناقشتها واقتراح وتعديل القوانين.