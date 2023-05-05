عضو مجلس الأمناء: انطلاق الحوار الوطني تاريخ فاصل في العمل السياسي

قال جمال الكشكي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن انطلاق الحوار الوطني يعد تاريخا فاصلا في مسيرة العمل السياسي المصري، خاصة أنه من الصعب إرضاء الجميع، وأن تسلم من رصاص التنظير المجاني الوهمي الذي لا يسمن ولا يغني من جوع، والجالسون على ضفاف الفوضى ينتظرون إشعالها.

عقد الحوار الوطني رغم التحديات

وأضاف «الكشكي»، خلال لقاء ببرنامج «الحوار الوطني»، على شاشة قناة «إكسترا نيوز»، أنه في النهاية استطاعنا الوصول لعقد الحوار الوطني وسط تحديات كبيرة للغاية.

وأشار إلى أن الرأي العام المصري لم يسمع في حدث خطوط مفتوحة وكلمات بلا سقف مثل الذي شهده من المتحدثين في الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني مثل عمرو موسى أو الدكتور حسام بدراوي أو رؤساء الأحزاب.

لا يوجد خطوط حمراء

ولفت إلى أن الحوار الوطني لم يكن به خطوط حمراء، ولم يمنع أحد أي من المتحدثين أو يشير له أو ينصحه بطريقة الكلام، وهذا السقف الوطني شهد حرية غير مسبوقة وانضباطا أيضا.