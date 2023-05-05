الأرصاد: أمطار وعاصفة ترابية تضرب 13 محافظة خلال الساعات المقبلة.. الشتاء مكمل

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية تعرض 13 محافظة إلى سقوط أمطار وعاصفة ترابية خلال طقس غد السبت والأحد 7 مايو كما حذرت الأرصاد من حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات إذ يسود طقس مائل إلى البرودة صباحا معتدل الحرارة في القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة حتى يوم الخميس 11 مايو.

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حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وحذرت هيئة الأرصاد الجوية من حالة الطقس خلال الأيام القادمة في المحافظات لاسيما طقس غد السبت، والأحد 7 مايو، إذ تشهد محافظات القاهرة، الجيزة، القليوبية رياحاً محملة بالرمال والأتربة، كما تشهد محافظات الإسكندرية، البحيرة، مطروح، كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، الغربية، الدقهلية، المنوفية، الشرقية سقوط أمطار تصل بنسبة 30% وتكون متوسطة، مع نشاط للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

الظواهر الجوية في طقس المحافظات الأيام القادمة

وأوضحت الأرصاد الجوية تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية القريبة من المسطحات المائية خلال الأيام القادمة في المحافظات.

وذكر البيان أن الإثنين 8 مايو تشهد البلاد نشاطاً للرياح المحملة بالرمال والأتربة على القاهرة الكبرى وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وتتعرض المحافظات يوم الثلاثاء 9 مايو لظاهرة الشبورة المائية على الطرق الرئيسية التي تربط بين القاهرة ومحافظات الوجه البحري، مع طقس غائم جزئيا.

وتستمر فرص نشاط الرياح يوم الأربعاء 10 مايو والخميس 11 مايو مع استمرار انخفاض درجات الحرارة، وتكون الغيوم الجزئية والشبورة المائية في مختلف المحافظات ونشاط الرياح المحملة بالرمال.