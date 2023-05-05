الأرصاد تحذر من 5 ظواهر مع طقس الإسكندرية غدا.. لا تنخدعوا في الحرارة

يشهد طقس الإسكندرية غدا، استمرار حالة التقلبات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث يشهد 5 ظواهر جوية مختلفة جميعها تتناسب مع أجواء شتوية أكثر من كونها ربيعية التي تتمثل في انخفاض درجات الحرارة عما كانت عليه خلال الأيام الماضية، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، بالإضافة إلى سرعة الرياح وجو غائم، ما تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، وتوخي الحذر حالة نزول البحر.

طقس الإسكندرية غدا

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية فإن طقس الإسكندرية غدا يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرا حيث تسجل العظمى 23 بانخفاض درجة عن اليوم السابق، وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 16، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، يعيقه فقط سقوط أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة أكثر ليلا والشعور بالبرودة مع ارتفاع معدل سرعة الرياح.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30%، أي يعني أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 40 كيلو متر في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية غدا عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.5 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

إجراءات السلامة على شواطئ الإسكندرية

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف فى الإسكندرية، ل«الوطن»، أنه يجرى استخدام «الجيت سكى» كوسيلة إنقاذ سريعة، بجانب وسائل الأمان الأخرى التى تنتهجها شواطئ الإسكندرية، على غرار تركيب الخطوط العائمة فى الشواطئ ووجود عمال الأبراج والمنقذين.