طقس الإسكندرية اليوم.. نشاط للرياح وارتفاع أمواج البحر والعظمى 27 درجة

يشهد طقس الإسكندرية اليوم، اعتدال درجات الحرارة ظهرا، وسط توقعات بعدم سقوط أمطار، وعودة درجات الحرارة إلى الانخفاض مساءًا، مع نشاط ملحوظ لحركة الرياح، وارتفاع أمواج البحر.

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم معتدل، مع ميل إلى الحرارة ظهرا، ثم يعود إلى البرودة ليلا.

درجات الحرارة في الإسكندرية اليوم

وتسجل درجة الحرارة العظمى في الإسكندرية اليوم 27 مئوية، والصغرى 16، ما يعني أن طقس الإسكندرية غدا معتدل من حيث درجات الحرارة، مائل إلى البرودة ليلا، حيث ارتفعت درجة الحرارة الصغرى درجة واحدة عن اليوم السابق.

شدة الرياح خلال طقس الإسكندرية اليوم

ومن مظاهر طقس الإسكندرية اليوم سرعة الرياح التي تصل إلى 38 كيلومترا في الساعة، واتجاهها شمالية غربية، وشمالية شرقية.

ويرتبط طقس الإسكندرية اليوم، أيضا بحالة البحر، والتي تتباين ما بين خفيفة إلى معتدلة، في ظل ارتفاع الموج من 1 إلى 1.75 متر.