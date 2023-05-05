طقس الإسكندرية اليوم.. سقوط أمطار وانخفاض درجات الحرارة

شهد طقس الإسكندرية اليوم، استمرار حالة التقلبات بحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، حيث انخفضت درجات الحرارة عما كانت عليه الأيام الماضية ما زاد من برودة الطقس، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة وارتفاع أمواج البحر، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بعدم تخفيف الملابس والانخداع باعتدال الحرارة ظهرا، وتوخي الحذر حالة نزول البحر.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 24 بانخفاض درجة عن اليوم السابق، وتنخفض ليلا حيث تسجل الصغرى 16، ما يعني أنه طقس مميز خلال فصل ربيع عام 2023، يعيقه فقط سقوط أمطار متوسطة وانخفاض الحرارة أكثر ليلا.

توقعات سقوط أمطار

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية عودة سقوط أمطار مع طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 30%، أي يعني أمطار متوسطة، فيما تبلغ سرعة الرياح 38 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

وشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1.5 إلى 2.25 متر، وهو أمر مضطرب بحسب الأرصاد، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.

إجراءات السلامة على شواطئ الإسكندرية

وأكد الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية، لـ«الوطن»، أنه يجري استخدام «الجيت سكي» كوسيلة إنقاذ سريعة، بجانب وسائل الأمان الأخرى التي تنتهجها الشواطئ، على غرار تركيب الخطوط العائمة في الشواطئ ووجود عمال الأبراج والمنقذين.