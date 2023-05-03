طقس الإسكندرية اليوم.. ارتفاع جديد في درجات الحرارة والعظمى 30

شهد طقس الإسكندرية اليوم، ارتفاعًا جديدًا في درجات الحرارة، بعدما شهدت الأيام الماضية، انخفاضًا نسبيًا لمدة 3 أيام، بينما تتوقع هيئة الأرصاد الجوية غياب سقوط الأمطار، مع طقس حار نسبيًا، لذلك أصدرت تحذيرًا مهمًا بضرورة ارتداء الملابس الثقيلة وعدم تخفيف الملابس والانخداع بالتحسن النسبي.

تفاصيل طقس الإسكندرية

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم، يشهد ارتفاع درجات الحرارة عما كان عليه الوضع خلال الأيام الماضية، حيث تسجل درجات الحرارة العظمى 30 درجة مئوية والصغرى 18 درجة مئوية.

اعتدال الأمواج خلال طقس الإسكندرية اليوم

وصحب طقس اليوم، اعتدالًا من حيث ارتفاع أمواج البحر الأبيض المتوسط وتبلغ 1.5 إلى مترين، ما يعني استمرار حركتي الملاحة والصيد بشكل طبيعي.

وجاء ذلك بعدما بدء طقس الإسكندرية، بأجواء باردة ليلًا، فيما كانت الظاهرة السائدة هي الشبورة المائية التي تبعها التأكيد على قائدي السيارات بتوخي الحذر خلال تلك الفترة.

رياح شديدة على الإسكندرية

ويشهد اليوم، وجود رياح شمالية غربية تهب على شمال البلاد وتعمل على تحسن الأجواء خلال ساعات الليل، كما تنخفض درجة الحرارة ليلًا حيث أنّ سرعة الرياح قدرها 38 كيلومترًا في الساعة.