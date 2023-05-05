تفاصيل غناء تامر حسني في مباراة السوبر المصري بين الأهلي وبيراميدز

أحيا الفنان تامر حسني حفل مباراة كأس السوبر المصري بين النادي الأهلي ونادي بيراميدز الذي أقيم على ملعب محمد بن زايد في إمارة أبوظبي، اليوم، وانتهى بفوز الأهلي بهدف نظيف.

تامر حسني قدم عددا من الأغنيات في حفل السوبر المصري

قدم تامر حسني خلال 30 دقيقة، عددا من أهم وأشهر أغنياته التي أشعلت أجواء الملعب قبل انطلاق مباراة السوبر المصري.

وعاد تامر حسني للغناء مرة أخرى لمدة 10 دقائق بين شوطي المباراة لإسعاد الجماهير المتواجدة في الحفل.

تامر حسني يشدو بين الشوطين في السوبر المصري

وخاض النادي الأهلي المباراة بتشكيل مكون من محمد الشناوي، وعلى معلول ومحمد عبدالمنعم ومحمود متولي ومحمد هاني، وحمدي فتحي وقندوسي ومروان عطية، و أحمد عبدالقادر ومحمود كهربا وبيرسي تاو.

تشكيل الأهلي لمباراة بيراميدز

أما تشكيل نادي بيراميدز فضم: أحمد الشناوي، ومحمد الشيبي - علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي، وأحمد توفيق - وليد الكرتي، مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - رمضان صبحي، فخري لاكاي.