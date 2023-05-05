كل ما تريد معرفته عن خسوف القمر.. بدأ منذ قليل

بدأ خسوف القمر منذ قليل، ويعد أول خسوف للقمر منذ بداية العام الحالي 2023، ومن خلاله دخل القمر في خسوف الشبه ظلي، كما أنه يتوقع أن يصل إلى 4 ساعات و18 دقيقة، وذلك بجميع مراحله من بدايته حتى نهايته.

وعلاوة على ما ذكر سلفًا، فخسوف القمر سيستمر حتى الساعة 10:31 مساء بتوقيت القاهرة، وسيصل إلى الذروة في تمام الساعة 8:24 مساء، وتغطي منطقة شبه ظل الأرض 96،4% تقريبا من سطح القمر.

سبب حدوث خسوف القمر

ويحدث خسوف القمر جراء وقوع الأرض والقمر والمس على استقامة واحدة، ويكون كوكب الأرض في منتصف الشمس والقمر، ما يُحجب القمر من أشعة الشمس، ويختفي حينها، بالإضافة إلى أن هذه الظاهرة لا تحدث إلا في اكتمال القمر.

أماكن رؤية خسوف القمر

ولمن يريد رؤية خسوف القمر، فكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة البحث العلمي، أماكن رؤية خسوف القمر وهي توجد في المناطق التي يظهر فيها القمر عند حدوثه ومنها:

- جنوب وشرق قارة أوربا.

- قارة أستراليا.

- معظم قارة آسيا وقارة إفريقيا.

- المحيط الباسفيكي.

- المحيط الأطلنطي.

- المحيط الهندي.

- القطبية الجنوبية.

كما عرض المعهد القومي للبحوث الفلكية، صورة لمراحل خسوف القمر وأماكن خسوف القمر والذي بدأ منذ قليل، كما موضح في الشكل التالي: