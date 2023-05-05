سهير رمزي تعتذر عن عدم حضور تكريمها بمهرجان المركز الكاثوليكي لظروف صحية

يقام حالياً حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، فى دورته الـ71، والذى يستمر المهرجان حتى يوم 12 مايو، برئاسة الأب بطرس دانيال.

سبب اعتذار سهير رمزي

وقالت الإعلامية لميس سلامة، أثناء تقديمها حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي، إن الفنانة سهير رمزي اعتذرت عن عدم الحضور اليوم، بسبب ظروف صحية.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير من الفنانين، حيث يمنح المهرجان جائزة «الريادة السينمائية» لكل من الفنان يحيى الفخراني، ومحمود حميدة، والفنانة سهير رمزي، والفنانة هناء الشوربجي، كما يتم تكريم المخرجة إنعام محمد علي، ومنحها جائزة «فريد المزاوي».

تكريمات مهرجان المركز الكاثوليكي

ويكرم المهرجان في دورته الحادية والسبعين الفنان سامي مغاوي ومنحه جائزة «الأب يوسف مظلوم»، كما تذهب جائزة «المركز الخاصة» للفنان مدحت صالح، وتمنح جائزة «الإبداع الفني لكل من؛ الكاتب والمؤلف مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتذهب جائزة «التميّز الإعلامي» للإعلامي محمود سعد.