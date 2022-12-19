بعد أنباء مشاركتها في دراما رمضان.. سهير رمزي تعود بعد 20 عاما دون حجاب

انتشرت مؤخرًا أنباء حول مشاركة الفنانة سهير رمزي في السباق الدرامي بشهر رمضان المقبل 2023، وذلك بعد غيابها منذ فترة كبيرة، عن المشاركة في المسلسلات التليفزيونية، وتعاقدت حاليا على عمل صعيدي يعرض في 2023، كما تقوم بتصوير مسلسل «أم البنات».

وكان آخر ظهور إعلامي للفنانة سهير رمزي، منذ فترة، وتحدثت خلاله عن ارتداء الحجاب وعودتها لخلعه مرة أخرى، قائلة: «لا أخاف من الناس أنا بخاف من اللي خالقني بس»، وأوضحت أن الله أمر بالحجاب إلا أن ارتدائها له كان صعبًا في عملها.

سهير رمزي اعتزلت الفن 20 عامًا

ظلت سهير رمزي 20 عاما، بدون عمل وارتدت فيها الحجاب، وحينما عادت مرة أخرى إلى مجال التمثيل خلعت الحجاب مرة أخرى، قائلة: «كان عندي فراغ كبير ورجعت أمثل»، وشاركت في مسلسل بالحجاب وحقق نجاحًا، إلا أن في الأعمال التي عرضت عليها فيما بعد كانت تتطلب خلع الحجاب: «فيه مشاهد بتكون مع بناتي فى المسلسل وده مش لازم يكون بحجاب.. فكنت ببين خصلة أو قصة عشان يمشي مع طبيعة المشهد».

سهير رمزي تغير قناعتها حول الحجاب

وأوضحت سهير رمزي، أنها وجدت تناقض في هذا الأمر: «لما قعدت مع نفسي قلت ليه كده يا سهير ماهو يا أبيض يا أسود»، فتغيرت قناعتها وقررت خلع الحجاب قائلة: «حجابي في قلبي وتصرفاتي ونيتي واللي هيحاسبني ربنا مش الناس.. مش مهم حكاية الشعر المهم الاحتشام.. حب ربنا مش مرتبط بالحجاب».

ومن أشهر أعمال الفنانة سهير رمزي، «البنات عايزة إيه، صحيفة السوابق ميرامار، الناس اللي جوه، شباب في عاصفة، حياة خطرة، ثرثرة فوق النيل، المتعة والعذاب، الحسناء واللص، زواج بالإكراه، الغضب، العالم سنة 2000، شيء من الحب، رجال لا يخافون الموت، المخادعون، الشياطين في إجازة، و3 فتيات مراهقات».