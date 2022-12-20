منة عرفة: سهير رمزي وراء موافقتي على المشاركة في مسلسل «أم البنات»

تواصل الفنانة منة عرفة، تصوير باقي مشاهد مسلسلها الجديد «أم البنات»، الذي تشارك من خلاله مع الفنانة سهير رمزي التي عبرت عن سعادتها بالتعاون الأول معها.

وقالت الفنانة منة عرفة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن وجود الفنانة سهير رمزي في هذا العمل هو السبب الأول وراء موافقتها وحماسها للمشاركة في مسلسل أم البنات.

منة عرفة عن سهير رمزي: أيقونة والعمل معها حلم

وأعربت «عرفة»، عن عشقها للفنانة سهير رمزي، مؤكدة أنها أيقونة وكانت تحلم بالعمل معها، قائلة: «كل صحابي لما عرفوا أن هشارك معاها مكنوش مصدقين نفسهم».

وأشارت الفنانة منة عرفة، إلى أنها خلال الأحداث في مسلسل أم البنات، تجسد دور ابنة الفنانة سهير رمزي، وسيكون هناك كثير من المفاجآت التي يتضمنها العمل، وخاصة أنه يناقش قضية اجتماعية تخص كل بيت مصري.

يذكر أن مسلسل أم البنات يشارك فيه عدد كبير من الفنانين منهم سهير رمزي ومنة عرفة وياسمين جمال وحامد الشرابي ومحمد مهران، وعدد آخر وهو من إخراج عبد العزيز حشاد.