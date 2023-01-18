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سهير رمزي عن خليفتها في التمثيل: لا أؤمن بهذه الفكرة ولكل شخص أسلوبه

كتب:

بسمة شطا
03:09 م | الأربعاء 18 يناير 2023
سهير رمزي

سهير رمزي

كشفت الفنانة سهير رمزي، عن الفنانات الشبات التي ترى بأنها قد تكون خليفتها في المجال الفني، من خلال تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وقالت الفنانة سهير رمزي إنها لا تؤمن بفكرة أن يكون هناك خليفة لفنان، مؤكدة أنها لا ترى أن هناك أحد سيكون خليفتها، لكن كل شخص له أسلوبه وطريقته الخاصة وموهبته.

سهير رمزي: البنات المشاركات في مسلسلي الجديد لهن مستقبل كبير

وشددت الفنانة سهير رمزي، على أنها ترى أن هناك كثير من الفنانات الشابات موهوبات ومتميزات على الشاشة، ولهن مستقبل كبير، موضحة: «يعني مثلا البنات اللى بيشاركوا معايا في مسلسلي الجديد أم البنات سواء منة عرفة أو هاجر الشرنوبي أو ياسمين جمال كلهم شاطرين وشايفة إن ليهم مستقبل كبير».

يذكر أن سهير رمزي تعود إلى الدراما مرة أخرى بعد غياب دام لسنوات طويلة بمسلسل «أم البنات»، والتي تشارك من خلاله بجانب عدد كبير من الفنانين منهم منة عرفة وهاجر الشرنوبي ومحمد مهران وحامد الشرابي وياسمين جمال، وغيرهم، من إخراج عبدالعزيز حشاد.

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