هاني رمزي يتسلم جائزة الفنانة هناء الشوربجي: «أول من اكتشفتني»

استلم الفنان هاني رمزي جائزة تكريم الفنانة هناء الشوربجي، من المركز الكاثوليكي للسينما، بسبب وجودها خارج البلاد.

كلمة هاني رمزي عن هناء الشوربجي

وأعرب الفنان هاني رمزي عن سعادته البالغة، بسبب استلامه تكريم الفنانة هناء الشوربجي، وقال إنه سعيد بتكريم الفنانة هناء الشوربجي؛ لأنها أول من اكشتفت موهبته.

وانطلق حفل افتتاح مهرجان المركز الكاثوليكي للسينما، في دورته الـ71، منذ قليل، ويستمر المهرجان حتى يوم 12 مايو، برئاسة الأب بطرس دانيال.

وحضر عدد كبير من الفنانين، منذ بداية الحفل، من أبرزهم يحيى الفخراني، ومدحت العدل، وهاني رمزي، ومحمود حميدة، ونسمة عبد العزيز.

ويشهد حفل الافتتاح تكريم عدد كبير من الفنانين، حيث يمنح المهرجان جائزة «الريادة السينمائية» لكل من الفنان يحيى الفخرانى، ومحمود حميدة، والفنانة سهير رمزي، والفنانة هناء الشوربجي، كما يتم تكريم المخرجة إنعام محمد علي، ومنحها جائزة «فريد المزاوي».

ويكرم المهرجان الفنان سامي مغاوري ومنحه جائزة «الأب يوسف مظلوم»، كما تذهب جائزة «المركز الخاصة» للفنان مدحت صالح، وتمنح جائزة «الإبداع الفني لكل من الكاتب والمؤلف مدحت العدل، والموسيقار هشام نزيه، والناقد الفني نادر عدلي، ومدير التصوير أيمن أبو المكارم، وتذهب جائزة «التميّز الإعلامي» للإعلامي محمود سعد.