الكشف على 1134 حالة في قافلة طبية وصرف العلاج مجانا بقرية جمصة بدمياط

نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة بقرية جمصة التابعة لمركز كفر البطيخ، قدمت خلالها خدمات علاجية بالمجان لـ1134 مواطنا استمرت يومين، ضمن جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وذلك في القرى الأكثر احتياجا للخدمة الطبية لتقديم أفضل خدمات للمواطنين تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط.

عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية

صرح الدكتور السيد عبد الجواد وكيل وزارة الصحة بدمياط لـ«الوطن» أن القافلة تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية، ومعملا وصيدلية لصرف الأدوية بالمجان، وسط إجراءات وقائية واحترازية مشددة، وجرى توقيع الكشف الطبي على 1134 مواطنا، بالإضافة إلى تحويل 17 حالة لتلقي العلاج بالمستشفيات، وإنهاء إجراءات استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة لحالة واحدة بالإضافة إلى إجراء 331 تحليلا معمليا، و37 أشعة عادية، و27 موجات صوتية إلى جانب صرف الأدوية بالمجان للمرضى المترددين على القافلة.

استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة

كما جرى تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، مؤكدا استمرار سلسلة القوافل الطبية بجميع مراكز المحافظة، وذلك لتقديم الخدمات العلاجية والطبية للمواطنين بكافة المناطق كما تم عقد فصل لامتحان محو الأمية، بالتعاون مع الهيئة العامة لتعليم الكبار.

واختتم حديثه أن تلك القوافل يتم تنفيذها بشكل دوري تتضمن عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعمل ووحدتين للأشعة وصيدلية، ضمن مجهودات وزارة الصحة للاهتمام بالقرى الأكثر احتياجا.