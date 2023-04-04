توقيع الكشف الطبي المجاني على 85 مريضا في سوهاج

نظمت مديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج، بالتعاون مع مكتب مشروعات الأورمان قافلة طبية استهدفت توقيع الكشف الطبي على 85 مريضا ضمن المرضى غير القادرين بقريتي الحرجة قبلي والصمدة مركز البلينا، وقرية تونس مركز سوهاج وقرية سفلاق مركز ساقلتة بمحافظة سوهاج.

يأتي ذلك تماشيا مع جهود التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار التعاون القائم بين جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بسوهاج.

وقامت القافلة على مدار يوم كامل بمستشفى سوهاج الجامعي وتضمنت الكشف الطبي على المواطنين بجميع التخصصات من (صدر – عيون – أعصاب – عظام – مخ وأعصاب – سمعيات – جراحة عامه – أطفال – باطنة – مسالك).

وقال اللواء ممدوح شعبان مدير عام الأورمان، إنه جرى إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان مع تحمل نفقات انتقال المرضى ذهابا وعودة، بالإضافة إلى إجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأوضح أن جمعية الأورمان بمحافظة سوهاج نفذت عددا كبيرا من المشروعات الخيرية، منها بجانب تنمية القرى الفقيرة تسليم مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر للسيدات الأرامل غير القادرات والأسر غير القادرة، كذلك مساعدة شرائح غير القادرين بالمحافظة من مرضى القلب والعيون لإجراء الجراحات المطلوبة وصرف الدواء اللازم بعد توقيع الكشف لدى أفضل المؤسسات الطبية في المحافظة وفي القاهرة، كذلك توزيع المساعدات الموسمية على شرائح غير القادرين في المحافظة من شنطة رمضان وبطاطين الشتاء ولحوم الأضاحي.