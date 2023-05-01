«حياة كريمة» تطلق قافلة طبية إلى الإسماعيلية.. تضم 9 تخصصات و«صيدلية»

تهتم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بدعم وتطوير الريف المصري، من خلال إنشاء العديد من المشاريع المختلفة، التي من شأنها التيسير على الأهالي الأكثر احتياجا، وتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين في القرى والنجوع والمحافظات الحدودية، ودعم الأهالي الأكثر احتياجا، ومن القطاعات التي نالت على نصيبا كبيرا من اهتمام المبادرة «الصحة»، حيث تحرص المبادرة على دعم وتطوير هذا القطاع بشتى الطرق الممكنة.

قافلة الإسماعيلية

وفي إطار عمل مبادرة حياة كريمة على تطوير ودعم القطاع الصحي، تطلق المبادرة الرئاسية قوافل طبية بشكل دوري في المحافظات المختلفة، وتُطلق «حياة كريمة» اليوم، قافلة طبية لأهالي محافظة الإسماعيلية، لتقديم الخدمة الطبية للأهالي الأكثر احتياجا في المحافظة.

وتتواجد قوافل حياة كريمة الطبية في مدرسة أبوسلاية للتعليم الأساسي بمركز ومدينة التل الكبير، وتستمر مبادرة «حياة كريمة» في تقديم خدماتها الطبية للأهالي المستفيدة في نطاق المنطقة لمدة يومين، تبدأ من اليوم حتى الغد.

التخصصات الطبية

وتضم القافلة الطبية التي تنظمها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» في محافظة الإسماعيلية، عددا من التخصصات الطبية المختلفة، كما يلي.

- الباطنة.

- الأطفال.

- الأنف والأذن.

- الجلدية.

- نساء وولادة.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- عيادة للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة مثل الضغط والسكر.

- الأشعة.

- التحاليل الطبية.

إضافة إلى صيدلية تضم عددا من الأدوية المختلفة، أكثر من 80 نوع علاج، يتم صرفها بالمجان للمواطن، فضلا عن أنّ الحالات التي تحتاج إلى رعاية خاصة أو إجراء عمليات جراحية، يتم نقلها إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة والإسكان، سعيا من المبادرة لتقديم خدمة طبية مجانية شاملة للمواطن الأكثر احتياجا.