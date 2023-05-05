مصرع فتاة وإصابة 3 أشخاص في حريق منزل بالشرقية 

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب 3 أشخاص آخرين باختناقات في حريق داخل منزل بعزبة الإصلاح التابعة لقرية النخاس بمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية.

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حريق بالشرقية

تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية إخطارا يفيد بنشوب حريق داخل منزل في عزبة الإصلاح التابعة لقرية النخاس بمركز الزقازيق، اندلع في تشوينة قش، ما أسفر عن إصابة 3 باختناقات ووفاة فتاة.

نقل المصابين إلى مستشفى القنايات المركزي

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدنية، وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وتم نقل المصابين الى مستشفى القنايات المركزي، لتلقي العلاج اللازم، كما تم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى للتصريح بالدفن.