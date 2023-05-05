السيطرة على حريق بمنزل بالمنوفية دون خسائر في الأرواح

شهدت قرية مليج التابعة لمركز شبين الكوم في محافظة المنوفية، نشوب حريق في منزل بالقرية، وعلي الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان الحريق، وتمت السيطرة عليه، دون خسائر في الأرواح، ونع انتشاره في الأماكن المجاورة، وجري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات في الواقعة.

لا إصابات أو خسائر في الأرواح بسبب حريق قرية مليج

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شبين الكوم، يفيد بنشوب حريق في منزل بقرية مليج التابعة لدائرة المركز، ونجحت الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون إصابات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وإخطار جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

مصرع صياد في بسبب سبك معدية في المنوفية

علي صعيد متصل، شهدت مركز السادات في محافظة المنوفية، مصرع صياد حيث اصطدم بسلك معدية في ترعة بالمركز، وتم استخراج الجثمان، وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الواقعة، وتبين أنه مقيم بمحافظة البحيرة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإخطار جهات التحقيق بالواقعة.