السيطرة على حريق شب بسيارة ملاكي بالإسماعيلية

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة في السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكي بأحد الشوارع الرئيسية دوم وجود أي خسائر بشرية في الحادث.

تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارا العقيد وليد المصري مأمور مركز شرطة أبوصوير يفيد ورود بلاغ بنشوب حريق في سيارة فى مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وعدم الإبلاغ بإصابات.

انتقال الحماية المدنية

ووجه اللواء محمود عاشور بانتقال الأجهزة الأمنية وسيارات الحماية المدنية والإطفاء إلى مكان الحادث، للسيطرة على الحريق وفحص البلاغ.

ودفع مرفق إسعاف الإسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لتأمين عملية الإطفاء ونقل أي مصابين من مكان الحادث.

وأكدت المصادر الطبية والأمنية عدم وجود أي مصابين في الحادث، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.

السيطرة على حريق بمنطقة زراعية بالقصاصين

وكانت قد شب حريق هائل مساء اليوم في مخلفات زراعية متراكمة في قرية أم عزام التابعة لمدينة القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، نجحت قوات الحماية المدنية على الحريق دون خسائر بشرية.