السيطرة علي حريق في أرض زراعية بالإسماعيلية

سيطرت قوات الحماية المدينة مساء اليوم الجمعة على حريق هائل شب في أرض زراعية بمركز ومدينة القصاصين قبل امتداده إلى المناطق المجاورة دون وجود أي إصابات بشرية.

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة القصاصين يقيد اندلاع حريق في مخلفات زراعية متراكمة بقرية أم عزام التابعة لدائرة المركز وانتقال قولت الشرطة لمكان الحادث.

انتقال الحماية المدنية لمكان الحادث

ووجه اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية بانتقال قوات الحماية المدنية والأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث، ونجحت قوات الحماية المدنية في السيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

السيطرة على حريق شب في سيارة بمدينة المستقبل

وكانت قد نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة الإسماعيلية، مساء اليوم الجمعة في السيطرة على حريق شب فى سيارة ملاكي بأحد الشوارع الرئيسية فى مدينة المستقبل دائرة مركز أبوصوير بالإسماعيلية وعدم الإبلاغ بوجود بإصابات.

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية برئاسة الدكتور حسين كساب بسيارة إسعاف إلى مكان الحادث لتأمين عملية الإطفاء ونقل أي مصابين من مكان الحادث فيما أكدت المصادر الطبية والأمنية عدم وجود أي مصابين في الحادث، فيما حررت الشرطة محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.