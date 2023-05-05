مصرع شاب غرقا في مياه ترعة القاصد بكفر الشيخ

نجحت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة كفر الشيخ، في انتشال جثة شاب في السادسة عشر من عمره، من مياه ترعة القاصد المارة أمام قرية دفرية، بمركز كفر الشيخ، بعد غرقه، حيث انزلقت قدماه، أثناء وقوفه بجوار شاطئ الترعة، ونظراً لعدم إجادته السباحة تعرض للغرق، وجرفه التيار، ليتم العثور على جثته بعد قرابة الساعة من غرقه.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقي إخطاراً من مأمور مركز شرطة كفر الشيخ، بغرق شاب في ترعة القاصد المارة أمام قرية دفرية، بمركز كفر الشيخ، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بقيادة اللواء محمود الكموني، مساعد مدير أمن كفر الشيخ، وقوة من مباحث مركز شرطة كفر الشيخ، بقيادة المقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، وقوة من الحماية المدنية بقيادة مدير إدارة الحماية المدنية، والإسعاف والمرور.

نقل جثة الشاب لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام

وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بكفر الشيخ، من انتشال الجثة الغارقة قبالة الشاطئ لشاب يُدعى «م.ق.ف» 16 سنة، وتم نقله لمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام، تحت تصرف جهات التحقيق.