انتشال جثة عامل غرق في ترعة بالإسماعيلية

نجحت قوات الإنقاذ النهري بالإسماعلية، اليوم الثلاثاء، في انتشال جثة عامل غرق في إحدى الترع على طريق «الإسماعيلية - السويس» الصحراوي.

اختفاء شاب بعد انتهاء مهام عمله

وكان قد تلقى اللواء محمود عاشور، مدير أمن الإسماعيلية، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد إبلاغ الأهالي باختفاء الشاب عطية مصطفى، 28 سنة، عامل بنادي هيئة قناة السويس، بعد انتهاء مهام عمله بالنادي.

وبتشكيل فريق من المباحث الجنائية، تبين خروج الشاب بدراجة من مقر النادي متوجها إلى منزله بإحدى القرى التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية، إلا أنه سقط بالدراجة في مياه الترعة.

انتشال جثة الشاب من الترعة

ونجح الإنقاذ النهري في استخراج جثمان الشاب المتوفى من مياه الترعة، ونقلت سيارة الإسعاف الجثمان إلى ثلاجة مجمع الإسماعيلية الطبي لحين انتهاء التحقيقات.

وأمرت جهات التحقيق في الإسماعيلية بانتداب مفتش الصحة لمعاينة الجثمان والتأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث، وكلفت المباحث الجنائية بإنهاء التحريات حول الواقعة.