غرق طفل أثناء الاستحمام بإحدى الترع في كفر صقر بالشرقية

لقي طفل يبلغ من العمر 12 عاما مصرعه غرقا، في مياه إحدى الترع بحي السلام بنطاق كفر صقر بمحافظة الشرقية، فيما يواصل الأهالي البحث عنه بمساعدة فرق الإنقاذ النهري التي وصلت فور وقوع الحادث.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية إخطارا يفيد ورود إشارة من مركز شرطة كفر صقر بإبلاغ الأهالي بغرق طفل يبلغ من العمر 12 عاما كان يستحم رفقة الأطفال في مياه الترعة، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى موقع الحادث للوقوف على أسبابه ومحاولة إنتشال الطفل، وذلك بالدفع بفرق الإنقاذ النهري وسيارة إسعاف.

وأفاد الأطفال في محيط حادث الغرق أنهم كانوا يستحمون رفقة صديقهم بمياه الترعة، وقفزوا جميعهم واستطاعوا الخروج إلا الطفل الضحية سقط دون خروج من المياه، وتحرر عن ذلك المحضر القانوني بالواقعة.

البحث عن الطفل الغارق

ودفعت مديرية الأمن بالشرقية بفريق من الإنقاذ النهري للبحث عن الطفل الغارق بمياه الترعة، ومن ثم انتشال جثمانه من مياه الترعة، ويجري التأكد من قبل الجهات المعنية من بيان أسباب الوفاة ووجود شبهة جناية من عدمه بعد العثور على الطفل وبعد توقيع الكشف عليه.