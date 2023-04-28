بعد البحث عنها 3 أيام.. الإنقاذ النهري ينتشل جثة طفل غرق بمياه البحر في الشرقية

نجحت فرق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية اليوم الجمعة، في انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا بمياه البحر أسفل كوبري أبو طبل بنطاق مركز شرطة منيا القمح، بعد البحث عن جثته لمدة 3 أيام متتالية، فيما كان الطفل يلهو رفقة أصدقائه ونزلوا لغسل أيديهم إلا أنه انزلقت قدماه وتوفي بإسفكسيا الغرق، فيما صرحت الجهات المعنية بالدفن وتسليمه لذويه.

انتشال جثمان طفل لقى مصرعه غرقا

وكانت مديرية الأمن بمحافظة الشرقية تلقت إخطارًا يفيد غرق الطفل محمد علي عبد الله حبيش البالغ من العمر 10 سنوات يقيم رفقة أسرته بقرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، وأن الطفل كان يلهو رفقة أصدقائه بالقرب من كوبري أبو طبل بنطاق المركز، نزلوا حسب رواية الأطفال لغسل أيديهم إلا أن الطفل المتوفى انزلقت قدماه ولم يستطع الخروج.

البحث عن جثمان الطفل 3 أيام

وكان رجال الأمن اتخذوا كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، فيما تم الدفع بسيارة إسعاف وفريق من الإنقاذ النهري لموقع الغرق للبحث عن جثة الطفل، فيما توالى البحث لمدة 3 أيام متتالية لانتشال الجثمان، الذي نجح في انتشال جثة الطفل اليوم الجمعة.

التصريح بالدفن

وبتوقيع الكشف الطبي على الطفل بعد انتشال جثمانه من المياه تأكد وفاته نتيجة إسفكسيا الغرق، فيما صرحت النيابة العامة بالدفن وتسليم جثمان الطفل لذويه، فيما يستعد الأهالي بقرية ميت يزيد التابعة لمركز منيا القمح بالشرقية لتشييع جثمان الطفل الى مثواه الأخير.