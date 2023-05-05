المقرر المساعد للجنة النقابات: نركز على إصلاح القوانين المنظمة لأوضاع العمال

قال مجدى البدوى، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، المقرر المساعد للجنة النقابات والمجتمع الأهلى بالحوار الوطنى، إن اللجنة ترفع شعاراً وهو عدم الالتفات للمطالب الفئوية والتركيز على إصلاح القوانين المنظمة لأوضاع العمال، مشيراً إلى أن الحرية النقابية يجب تنظيمها بالقانون حتى لا تتحول إلى فوضى.. وأن الإصلاح السياسى محور مهم لتحقيق باقى الإصلاحات.

شعارنا عدم الالتفات للمطالب الفئوية.. وتوحيد الآراء والتوجهات أهم مميزات الحوار الوطني

وأضاف «البدوى» فى حوار لـ«الوطن» أن توحيد الآراء والتوجهات أهم مميزات الحوار الوطنى للوصول إلى نتائج إيجابية، وهو الهدف الرئيسى من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى، مؤكداً أن قانون العمل ظل معلقاً لفترة طويلة بسبب الخلافات حوله، ويجب تناول قضايا العمالة غير المنتظمة ومشاكلها ودمجها فى الاقتصاد الرسمى.. وإلى نص الحوار:

فى رأيك ما أهم العناصر التى لا بد من مناقشتها خلال الجلسات الفعلية للجنة من أجل تحسين الحياة النقابية فى مصر؟

- من وجهة نظرى من أهم الأمور لتحسين الحياة النقابية تحقيق التوافق حول مفهوم الحرية النقابية، حيث إن كل طرف ينظر للحرية النقابية من زاوية مختلفة ولا يلتفت للآراء الأخرى، بالتالى لا بد من تحقيق التوافق حول مبدأ الحرية النقابية من أجل الوصول لنتائج من شأنها خدمة العملية النقابية وتحسين أوضاعها.

وما المنظور الأكثر ضرراً حول الحرية النقابية؟ ولماذا؟

- هذا المنظور هو فكرة أن الحرية لا تخضع لقانون، حيث إن أى حرية لا بد أن يتم تنظيمها من خلال قانون وإلا تحولت إلى فوضى، ولا بد من أن نعى أن هناك شعرة بين الحرية والفوضى، ولكى نتجنب الوقوع فى الفوضى لا بد من أن تكون هناك ضوابط تنظم الحرية، وفى وجهة نظرى هذا يمثل العنصر الأهم فى المحور العمالى وتحسين الحياة النقابية فى مصر.

ما مدى أهمية المحور السياسى فى الحوار الوطنى؟

- المحور السياسى واحد من أهم المحاور فى الحوار الوطنى لأن الإصلاح السياسى مهم لتحقيق باقى الإصلاحات، فضلاً عن أنه فى رأيى الشخصى محور ملغم لوجود أطراف عدة ورؤى كثيرة، وكل طرف يرى أنه على الصواب، لكن من خلال الحوار الوطنى سنتمكن من الوصول إلى هدف إيجابى يُرضى جميع الأطراف، ويعود بالنفع فى العديد من الأمور، سواء كانت المحليات أو القوائم النسبية وغير النسبية أو النقابات أو الجمعيات الأهلية أو حقوق الإنسان، خصوصاً أن كل هذه المؤسسات والفئات سالفة الذكر حولها خلافات عدة.

مجدى البدوي: الحرية النقابية يجب تنظيمها بالقانون حتى لا تتحول إلى فوضى

ما أهم سمة للحوار الوطنى؟

- أهم ما يميز الحوار الوطنى هو التقاء العديد من الرؤى والآراء المختلفة التى من شأنها أن تسهم فى وجود حلول جذرية للعديد من القضايا التى لم نتمكن من وضع حلول لها، بالتالى توحيد الآراء والتوجهات المختلفة هو أهم ما يميز الحوار الوطنى، لأنه يعمل على الوصول لناتج إيجابى من خلال هذا التوحيد، ولعل ذلك هو الهدف الرئيسى من دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى لتكوين حوار وطنى، خلال إفطار الأسرة المصرية فى أبريل من العام الماضى 2022.

ما رأيك فى مشاركة وتفاعل جميع الأطراف خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى؟

- وجود أعداد كبيرة فى الجلسة الافتتاحية للحوار الوطنى، مختلفة فى التوجهات السياسية والآراء والرؤى، يؤكد صدق نية كل الأطراف فى المشاركة فى الحوار.

أهم القضايا

هناك عدد من القضايا والقوانين المهمة لا بد من العمل عليها وتناولها خلال الجلسات الفعلية للحوار الوطنى، منها قانون العمل الذى ظل معلقاً لفترة طويلة بسبب بعض الخلافات حوله، ولا بد من تناول قضايا العمالة غير المنتظمة ومشاكلها، مثل كيفية نقلهم من الاقتصاد غير الرسمى إلى الاقتصاد الرسمى، وغيرها من المشكلات التى نبحث لها عن حلول منذ فترة طويلة.