الإفتاء عبر قناة الناس توضح الطريقة الصحيحة لصلاة الكسوف والخسوف

قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الكسوف والخسوف لهما أياتان من أيات الله سبحانه وتعالي، وهذا نص حديث النبي صلي الله عليه وسلم حين قال: «إنَّ الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكنهما آيتان من آيات الله فإذا رأيتموهما فصلوا وأدعوا».

عثمان: النبي صلي الله عليه وسلم كان يصلي ركعتان

وأضاف عثمان في فيديو جديد له نشرته قناة «الناس»، أن ابن عباس قال أن النبي صلي الله عليه وسلم عندما رأي الكسوف وقف وكبر تكبير الأحرام ودعاء الاستفتاح ثم قرأ الفاتحة ثم سورة طويلة قرابة البقرة، ثم يركع ركوعه للصلاة ويطيل الركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، ثم يعيد قراءة الفاتحة، ثم يقرأ قراءة قريبة من الأولى لكنها أقل بكثير، ثم بعد ذلك يركع ركوعا أقل من الركعة الأولي، ثم يسجد، ويفعل في الركعة الثانية ما فعله في الركعة الأولي.

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة.