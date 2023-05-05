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الشيخ مصطفى ثابت عبر قناة الناس: الإيمان والوصول للحق يحدث بعد فترة من التفكر

كتب:

محمد عزالدين
10:53 م | الجمعة 05 مايو 2023
الشيخ مصطفى ثابت

الشيخ مصطفى ثابت

قال الشيخ مصطفى ثابت، إن القرآن الكريم اعتنى بأهمية التدبر والتفكر بشكل واضح ومتكرر لأن الإيمان والوصول للحق يحدث بعد فترة من التفكر.

عكس التفكر هو التقليد

وأضاف الشيخ مصطفى ثابت، اليوم الجمعة، خلال برنامج «آيات بينات»، المذاع عبر قناة الناس، أن عكس التفكر هو التقليد، والتقليد هنا يعنى اتباع عقيدة الآباء والأجداد دون تفكير.

وتابع أن الله سبحانه وتعالى فى القرآن يمدح التفكر، ويذم التقليد.

انطلاقة جديدة لقناة الناس

وانطلقت قناة الناس في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها والخريطة الجديدة، وتبث عبر تردد 12054 رأسيا عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية، وتغطي جميع مجالات الحياة. 

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