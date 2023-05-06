نصائح لمزارعي القمح والفول خلال الرياح العاصفة.. احذروا إشعال النيران

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من هبوب رياح عاصفة اليوم السبت، ومتوقع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة في عدة محافظات، بما في ذلك الوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب ووسط سيناء. ونصح أحد خبراء القمح بعدم دراسة المحصول خلال فترة الظهيرة بسبب الرياح العاصفة، حتى لا يتطاير المحصول وتعرض العاملين للخطر، وذلك في حال كانت هناك دراسة لمحصول القمح أو الفول خلال هذا الوقت.

تحذيرات لمزارعي القمح والفول بمحافظات بحري

أكد الدكتور هاني البرهامي، أستاذ متفرغ في مركز بحوث القمح بمحطة بحوث سخا في محافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، ضرورة عدم حصاد أو دراسة محصول الفول والقمح في محافظات الوجه البحري مبكرًا، خشية تطاير جزء من المحصول بسبب الرياح العاصفة المتوقعة غدًا السبت، وعدم تشوين المحصول بسبب توقعات هطول الأمطار.

البعد التام عن اشتعال أي نيران حول الحقل

حذر البرهامي أيضًا المزارعين من إشعال النيران حول الحقل خلال الرياح العاتية، حتى لا تمتد النيران إلى محصول الفول والقمح وتتلفه بسبب سرعة الرياح.