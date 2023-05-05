توريد القمح في الإسكندرية يصل 14.2 ألف طن.. والزراعة تنفذ 5 إجراءات 

تستمر عمليات توريد القمح في الوقت الراهن في مدينة الإسكندرية، حيث بلغ حجم التوريد 14282طن و 170 كيلو إلى صوامع المحافظة، وذلك كحصاد 8473 فدانًا حتى الآن، من المساحة المنزرعة بمحصول القمح للموسم الحالي 2022/ 2023 والبالغة 21 ألف و933 فدانا، بحسب ما أعلنته مديرية الزراعة في الإسكندرية.

حجم توريد القمح في الإسكندرية

وبحسب البيان اليومي الرسمي من مديرية زراعة في الإسكندرية، فإن كميات توريد القمح تنقسم إلى «5758 طن و860 كيلو للشركة العامة للصوامع والتخزين، و6632 طن و820كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، و1890فدان و490 كيلو لشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية الغذائية».

إجراءات زراعة الإسكندرية مع مزارعي القمح

وأوضحت زراعة الإسكندرية إنه يجرى متابعة الحملة القومية لمحصول القمح حيث تم توجيه قوافل زراعية لمزارعي القمح وتوضيح 5 نقاط هامة كانت كالتالي:

- تعريف المزارعين بأهم الاحتياطات الواجب اتخاذها أثناء الحصاد لتقليل الفاقد حيث تم التأكيد علي أهميه التوريد للشون والصوامع.

- أخذ عينات تقديرية من الحقول الإرشادية وحقل مقارن وذلك لعمل تقدير للمحصول، مؤكدين أن المحصول مبشر بالخير.

- توضيح أهم علامات النضج لمحصول القمح التي عندها يجب الحصاد والميعاد الأمثل لحصاد محصول القمح حتى لا يحدث فراط في السنابل وفقد فى المحصول.

- تقليل الفقد أثناء الضم و الدراس والنقل والتخزين.

- الحديث عن التوريد والتنبيه علي المزارعين بأهمية وضرورة التوريد للصوامع والشون.