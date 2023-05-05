توريد القمح 2023... إقبال متزايد والصوامع تمتلئ بأكثر من 920 ألف طن

يزداد الإقبال على توريد القمح 2023 للصوامع والشون بمختلف المحافظات اليوم تلو الآخر، خصوصًا مع ارتفاع درجات الحرارة التي تزيد من نضج القمح وبالتالي زيادة الحصاد وتسليم كميات أكبر من الأقماح، خصوصًا بعد قرار رئاسة الوزراء بزيادة حافز إضافي على توريد القمح ليبلغ سعر الأردب عالي النقاوة نحو 1500 جنيه.

تستعرض «الوطن» آخر تطورات توريد القمح 2023 في جميع المحافظات في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

توريد القمح 2023 في مصر

وبحسب آخر إحصائية للهيئة القومية لسلامة الغذاء إدارة السلع الاستراتيجية حول توريد القمح 2023 في مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية، فقد بلغ إجمالي ما تم توريده إلى الصوامع والشون والمطاحن في جميع المحافظات منذ بداية الموسم وحتى اليوم نحو 920559.747 طنًا، منها 119965.444 طنًا تم توريدهم أمس، و800594.303 طنًا تم توريدهم منذ بداية الموسم.

توريد القمح 2023 في الدقهلية

وفي الدقهلية، قال المهندس شريف صليب، مسؤول منظومة توريد القمح بمديرية التموين والتجارة الداخلية في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أنّ تدفقات القمح المنتح محليا لا تتوقف في الجهات المسوقة لتوريد القمح لعام 2023 في كافة محافظات مصر، وتزداد معدلات التوريد كلما زادت درجات الحرارة لنضج المحصول.

وأوضح أنّ إجمالي ما تم توريده في الدقهلية حتى الآن بلغ نحو 117304.724 طنًا، بالإضافة إلى 4608.160 طنًا تم توريدهم خارج المحافظة، والمقسمين كالتالي:

توريد القمح 2023 للبنك بلغ نحو 31844.972 طنًا.

توريد القمح 2023 إلى المطاحن: بلغ نحو 44001.429 طنًا.

توريد القمح 2023 إلى الصوامع: بلغ نحو 41458.323 طنًا.

ويبلغ وزن إردب القمح 150 كيلو جرامًا وهي الكمية التي يتم القياس بها والمحاسبة عليها في توريد القمح داخل الصوامع، وحتى لدى التجار.

سعر توريد القمح 2023

وفي وقتٍ سابق أعلنت رئاسة الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي زيادة حافز توريد القمح 2023 والذي جاءت أسعاره بعد الزيادة كالتالي:

سعر توريد القمح 2023 يسجل 1500 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 23.5 قيراط.

سعر توريد القمح 2023 يسجل 1475 جنيهًا للأردب بدرجة نقاوة 23 قيراط.

سعر توريد القمح 2023 يسجل 1450 جنيه للأردب بدرجة نقاوة 22.5 قيراط.

كم يبلغ إنتاج الفدان من القمح؟

ويطرح العشرات من المزارعين سؤالًا حول كم يبلغ إنتاج الفدان من القمح؟ وهو ما أجاب عنه المهندس عماد محمود الحداد مدير إدارة طامية الزراعية بمحافظة الفيوم، في تصريح خاص لـ«الوطن» أنّ الفدان ينتج بين 20 إلى 25 أردبًا من القمح بحسب نوع التقاوي وخدمة الفلاح للأرض.