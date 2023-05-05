توريد نحو 242 ألف طن من القمح إلى الشون والصوامع بالشرقية

تواصل محافظة الشرقية حصاد محصول الذهب الأصفر في الحقول التي تخطت نحو 380 ألف فدانا، فيما تستقبل الصوامع والشون المورّد من القمح من قبل المزارعين، هذا وقد بلغت الكميات الموردة إلى المخازن منذ بدء موسم التوريد نحو 242006 طنا، بسعر 1500 جنيها للأردب، فيما تتراوح إنتاجية الفدان من 18 وحتى 24 أردبا هذا العام بفضل الزراعة الحديثة واستخدام المكينة الزراعية.

تجهيز الصوامع البالغ عددها 58 صومعة وشون

وقالت فايزة عبد الرحمن وكيل وزارة التموين بالشرقية أن مديرية التموين وكافة الجهات المعنية في المحافظة تعمل على قدم وساق في موسم التوريد، موضحة أن المحافظة استعدت بتجهيز الصوامع البالغ عددها 58 صومعة وشونة بمختلف أرجائها، لافتة إلى سعتها التخزينية التي تتخطى 850 ألف طنا.

وأوضحت فايزة عبد الرحمن، أن أطنان القمح بالمراكز المنتظر استقبالها في موسم التوريد كالتالي:

90 ألف طنا من القمح في مركزي الحسينية وصان الحجر 60 ألف طن.

150 ألف طنا من القمح بالصالحية الجديدة وههيا.

60 ألف طن بأبو حماد والقرين،.

90 ألف طنا من الأقماح بمدينتي الزقازيق والعاشر من رمضان.

50 ألف طنا يندرج ضمن قطاع خاص بأبوحماد، بالإضافة إلى 30 ألف طن بمركز أبو كبير.

السعات التخزينية لمواقع التوريد

وأكدت وكيل وزارة التموين على أن المحافظة تستعد لاستقبال محصول القمح من 380 ألف فدان لافتة الى أن السعة التخزينية للصوامع البالغ عددها 58 كالتالي:

السعات التخزينية للصوامع والشون:

15 شونة بسعة تخزين 26.888 طنا من القمح.

32 مركز تجميع بسعة تخزين 394.340 طنا.

8 صوامع بسعة تخزين 392.000طنا.

3 مراكز مضارب بسعة تخزين 19.572طنا.

هنجر واحد بسعة تخزين 1920 طنا.

ومن جانبه قال المهندس أشرف طه نصير مدير عام مديرية الزراعة بالشرقية أن محافظة الشرقية من أكبر منتجي القمح بالدولة تورد القمح لأجل التخزين وكذلك التقاوي فضلا عن تحقيق فائض توزعه على المحافظات الأخرى، من أنوع تجود زراعتها وهي مصر 3، وجيزة 171، سخا 95 وسدس 14 لافتا إلى حصاد أكثر من 181 ألف فدان من المحصول.