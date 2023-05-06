ارتفاع عدد المصابين من البوظة المسمومة إلى 382 شخصا بقنا

واصلت مستشفيات أبوتشت ونجع حمادي وفرشوط، في شمال محافظة قنا، استقبال المصابين ضحايا البوظة الفاسدة التي تناولوها في سوق الجمعة بمركز أبوتشت، ووصل عددهم إلى حوالي 382 شخصًا، وغالبيتهم من الأطفال وينتمون لقرى العضاضية وأبوشوشة في دائرة مركز أبوتشت.

وانتقل وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا وفريق طبي مرة أخرى إلى المستشفيات الثلاث لمتابعة ورود حالات جديدة، اشتباه التسمم الغذائي والتي أصيب بها عدد من المواطنين بقريتي العضاضية وأبوشوشة بمركز أبوتشت.

رافق، الدكتور راجي تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا، الدكتور خالد الزمقان مدير الطب الوقائي بالمديرية والدكتور ضياء الدين محمد مدير المستشفى.

فريق طبي يتفقد مصابي البوظة المسمومة بقنا

وبحسب البيان الصحفي اطمئن الفريق الطبي بقيادة وكيل وزارة الصحة والسكان، علي الحالة المتواجدة بمستشفى فرشوط، مشيراً إلى أن حالتها متوسطة وتخضع للرعاية الطبية الكاملة.

ارتفاع حالات تسمم البوظة بقنا

أوضح أن الحادث أسفر حتى تاريخه عن إصابة 382 حالة وردوا إلي مستشفيات أبوتشت وفرشوط ونجع حمادي، بسبب تناول البوظة المسمومة.

وأكد أنه تم خروج جميع الحالات بمستشفى أبوتشت والبالغ عددهم 295 فيما خرج من مستشفى فرشوط 60 حالة، وتخضع حالة واحدة للرعاية الطبية، ومن مستشفى نجع حمادي خرجت 25 حالة وحالة واحدة تحت الرعاية الصحية بالمستشفى.

وخلال زيارته للمستشفيات التي استقبلت المصابين جراء تناولهم بوظة مسمومة في سوق الجمعة بمركز أبوتشت، شدد وكيل وزارة الصحة والسكان في قنا على ضرورة تقديم أعلى درجات الرعاية الصحية للمصابين وتقديم الرعاية اللازمة لهم.

ويواصل جهاز الأمن الوطني التحقيق مع بائع البوظة المسمومة، الذي ضبط بحوزته براميل بوظة مخمرة فاسدة، والتي كان يبيعها في سوق الجمعة بأبوتشت، وأدت إلى تناولها المصابين وإصابتهم.