سقوط أمطار على الإسكندرية في أول أيام امتحانات الترم الثاني (صور)

وأكدت شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، في بيان اليوم، أن أمطار الإسكندرية التي سقطت شملت مناطق عدة، ولم تؤثر على حركة المواطنين وبالتحديد الطلاب الذين يخوضون امتحانات اليوم، مؤكدين متابعة الوضع خلال الساعات المقبلة.

أمطار الإسكندرية اليوم

يأتي ذلك تزامنا مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية بعودة سقوط أمطار متوسطة ضمن طقس الإسكندرية بنسبة 30%، فيما تبلغ سرعة الرياح 38 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

امتحانات الإسكندرية اليوم

وانطلقت اليوم امتحانات نهاية العام الدراسي لصفوف النقل، بعدما اعتمد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2022/ 2023 لجميع سنوات النقل بالتعليم العام والتعليم الفني والشهادة الإعدادية، على أن تنتهي 25 مايو الجاري.

وأكد الدكتور العربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، الاستعداد التام للامتحانات مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية وتطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة للطلاب.