تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

ينطلق لقاء ليفربول وبرينتفورد، في السابعة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة 35 من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، ولا بديل للريدز عن تحقيق الفوز حتى يستطيع اللحاق بالمربع الذهبي وحجز المراكز المتقدمة في ترتيب البطولة.

وفي السطور التالية، نعرض تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد برينتفورد على ملعب أنفيلد، والتي يسعى فيها الأول لتحقيق الفوز للوصول إلى المراكز المؤهلة إلى دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

تردد القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

ويخوض محمد صلاح ورفاقه المباراة كأنها مباريات كؤوس، فلا بديل عن الفوز خصوصا أن أي خسائر ستجعل مهمتهم في بلوغ البطولة القارية المقبلة صعبة، وبالتالي سيتأهل للدوري الأوروبي فقط.

تنطلق مباراة ليفربول وبرينتفورد اليوم السبت في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، وفي تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة لمباراة ليفربول وبرينتفورد

تُذاع المباراة عبر قناة beIN Sports 1 HD Premium، وفقا لما أعلنته مجموعة قنوات بي إن سبورت.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

ويحتل ليفربول المركز الخامس بعدما رفع رصيده إلى 59 نقطة، بينما يحتل برينتفورد المركز التاسع برصيد 50 نقطة