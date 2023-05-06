سفير الفلبين في مصر والسودان: نشكر القيادة المصرية على تقديم الدعم لرعايانا

وجه عز الدين طاغو سفير الفلبين في مصر والسودان من داخل معبر أرقين، الشكر للقيادة السياسية والحكومة المصرية بعدما سمحت بدخول رعايا بلاده الأراضي المصرية بعدما خرجوا من السودان على إثر الأزمة الراهنة التي تشهدها البلاد، موضحًا: «دخلوا أرضا آمنة، ونحن سعداء بذلك، وهناك الحجر الصحي لمساعدة بعض المصابين، كان لدينا شخصا مصابا في يده».

مساعدات الهلال الأحمر

وأضاف «طاغو» في حواره المذاع على القناة الأولى، أنّ الهلال الأحمر كان يقدم المياه والبسكويت وفرشاة الأسنان، مشددًا على أن الدولة المصرية قدمت تسهيلات كبيرة في هذا الصدد: «نشكر كل من يساعدونا، وأشكر مصر على مساعدتها لشعب الفلبين، وهذا الشكر من الحكومة الفلبينية والفلبينيين الذين يصلون مصر».

حكومة الفلبين وفرت حافلات من الخرطوم

وتابع سفير الفلبين في مصر والسودان من داخل معبر أرقين: «حكومة الفلبين وفرت حافلات من الخرطوم حتى الحدود، ومن الحدود إلى أسوان والقاهرة، هناك خبر سعيد مفاده، أن هناك فلبين بدأوا يرحلوا على رحلات مختلفة إلى بلادهم، والحكومة توفر كل شيء لهم».