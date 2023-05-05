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مراسل «القاهرة الإخبارية» من السودان: قلب الخرطوم تحول لثكنة عسكرية

كتب:

شريف سليمان
01:07 م | الجمعة 05 مايو 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

قال محمد إبراهيم مراسل «القاهرة الإخبارية» من الخرطوم، إن قوات الجيش السوداني تنتشر بكثافة في الخرطوم، فضلًا عن تسلل ميلشيا الدعم السريع في أحياء متفرقة من العاصمة، إضافة إلى الشوارع الرئيسية التي تتمركز فيها هذه القوات، ما أدى إلى تحول قلب العاصمة إلى ثكنة عسكرية.

وأضاف «إبراهيم»، أن هناك مواجهات بين قوات الاحتياطي المركزي التابع للشرطة السودانية وأفراد الميليشيا الدعم السريع، والتي أدت إلى هروب أفراد الميليشيا الذين كانوا يتسللون في مبان وسط الخرطوم وأخرى بمحيط القصر الجمهوري.

الخطط المستقبلية للقضاء على الميليشيا

وأوضح مراسل «القاهرة الإخبارية»، أن الخطط المستقبلية للقضاء على هذه الميليشيا تكمن في تعزيز انتشار الجيش السوداني في الأحياء والشوارع الرئيسية ومواقع مختلفة استراتيجية، لافتًا إلى أن الجيش يضع اعتبارًا كبيرًا للمواطنين خوفًا عليهم من تأثرهم بالمواجهات.

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بقلم شريف سليمان