رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القاهرة الإخبارية»: أسوان تفتح ذراعيها للنازحين من السودان.. «وجبات ساخنة وفرص عمل»

كتب:

شريف سليمان
02:32 م | الجمعة 05 مايو 2023
رمضان المطعني مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

رمضان المطعني مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

استعرضت قناة «القاهرة الإخبارية» المشهد الإنساني في مدينة أسوان، واستقبال المواطنين السودانيين القادمين من السودان، وقال رمضان المطعني مراسل القناة، إن أهالي أسوان استقبلوا الأشقاء السودانيين أحسن استقبال، موضحًا أن أهالي أسوان فتحوا بيوتهم الخالية من السكان للإقامة بها، والبعض الآخر استضاف الأسر السودانية في منازلهم.

وأكد «المعطني»، أن أهالي أسوان يوجهون كل الدعم للأشقاء السودانيين، متابعًا: «جرى استقبال الأسر السودانية التي جاءت دون عائل التي تتكون من سيدات وأطفال فقط»، مشيرا إلى أنه يجري أيضًا توفير بعض فرص عمل للأشقاء السودانيين لكي يكون لهم مصدر دخل دائم لهم.

وتابع مراسل «القاهرة الإخبارية»: «موقف كركر الدولي يستقبل العديد من الذين يأتون من معبري قسطل وأرقين، بحفاوة كبيرة بالمياه المثلجة والوجبات الجافة والساخنة على مدار اليوم»، مشيرًا إلى أنه كان هناك 500 وجبة توزع يوميًا للقادمين والمغادرين من موقف كركر الدولي.

اقرأ المزيد:

مراسل «القاهرة الإخبارية» من السودان: قلب الخرطوم تحول لثكنة عسكرية

«الجوازات السعودية»: معالجة أوضاع رعايا الدول القادمين من السودان بالتنسيق مع سفاراتهم

رئيس البرلمان التونسي يطالب أطراف النزاع في السودان بحل الأزمة بالحوار

مراسل «dmc»: حافلات تنقل الوافدين من السودان عبر معبر قسطل بالمجان

مفوضية اللاجئين تطالب بتمويل 445 مليون دولار لدعم النازحين من السودان

بايدن: العنف في السودان مأساة و«خيانة» لمطالب الشعب

«شكري» يجري اتصالات مع وزراء خارجية 7 دول لبحث تطورات الوضع في السودان
بقلم شريف سليمان