«القاهرة الإخبارية»: 4 دول ستطلب جلسة عاجلة بـ«حقوق الإنسان» حول السودان

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن وثيقة أظهرت اليوم الجمعة، أنّ مجموعة من الدول تقودها 4 دول غربية، من المُنتظر أن تطلب جلسة عاجلة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حول الأزمة السودانية الأسبوع المُقبل.

دول كبرى ستطلب عقد اجتماع لبحث العنف في السودان

وأظهر الخطاب الذي يحمل تاريخ الخامس من مايو، أنّ بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج، من المُنتظر أن تطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع؛ لبحث اندلاع العنف في السودان منذ 15 أبريل.

وقال دبلوماسيون إنّهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة وفقًا لقواعد المجلس.