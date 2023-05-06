استمرار توريد القمح بمحافظة كفر الشيخ.. بشرى في إنتاجية المحصول

أكد عماد حبيب، مدير مديرية التموين، في محافظة كفر الشيخ، أن نسب توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، تشهد كثافة كبيرة لكميات القمح الموردة للشون والهناجر، وذلك مقارنة بما تم توريده الأسبوع الماضي، مشيراً أن ما تم توريده حتي الساعة من القمح، قد بلغ « 66809 طن و 275 » كيلو جرام، علي نطاق المحافظة.

توريد القمح في محافظة كفر الشيخ.. والمنزرع

وأوضح «حبيب»، في تصريحات لـ«للوطن»، أن توريد القمح في محافظة كفر الشيخ، يشهد تسهيلات كبيرة من جانب مسئول الشون، والهناجر، والتي تم توزيعها على جميع مراكز ومدن المحافظة، وذلك حال القيام من جانب المزارعين بتوريد محصول القمح، لافتاً أن المساحة المنزرعة من محصول القمح، في كفر الشيخ، هذا العام 2023، قد بلغت 254 ألف فدان قمح.

حصاد 55% من محصول القمح في كفر الشيخ

وأشار أيضا أن محصول القمح هذا العام، بمحافظة كفر الشيخ، مبشر للغاية، حيث تبلغ إنتاجية الفدان نحو 21 أردب قمح، موضحا أن ما تم حصادة حتى اليوم بواقع نسبة 55%، من المنزرع من القمح في كفر الشيخ، بإجمالي 254 ألف فدان.